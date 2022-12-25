Еще 83 случая коронавируса подтвердилось в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 83 новых случая Covid-19. 21 пациенту потребовалась госпитализация, сообщается на портале стопкоронавирус. рф.

Таким образом, общее число случаев коронавируса в Татарстане увеличилось до 192 843. 189 822 человек выздоровели, в том числе 93 — за прошедшие сутки.

Число летальных исходов за день не изменилось и равняется 2008 с начала пандемии.

По стране за сутки выявлено 6 595 заразившихся, 52 человека умерли, 624 госпитализированы. Выздоровели 6176 пациентов.