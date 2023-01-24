news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
24 января 2023  11:15

В Татарстане еще 62 человека заразились коронавирусом

news_top_970_100

За последние сутки 62 жителя РТ заразилось коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 40 пациентам. Об этом свидетельствуют данные портала стокоронавирус.рф.

В то же время полностью выздоровели 69 татарстанцев. Всего с начала пандемии в республике было подтверждено 194 тыс. 744 ковид-случаев, полностью излечилось 192 тыс. 53 человека.

Всего по России число заболевших коронавирусом за день выросло на 4702. Излечились 5 тыс. 466 человек. В больницы с Covid-19 доставили 970 пациента. От инфекции, согласно официальной статистике, скончалось 42 жителя России.

Необходимо отметить, что Росстат в октябре 2022 года перестал публиковать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. В большинстве случаев они отличались от данных субъектов федерации в большую сторону. Так, по информации Минздрава РТ, в прошлом году Covid-19 стал лишь шестой из причин смерти жителей Татарстана.      
#коронавирус #статистика #здоровье
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное