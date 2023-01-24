В Татарстане еще 62 человека заразились коронавирусом

За последние сутки 62 жителя РТ заразилось коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 40 пациентам. Об этом свидетельствуют данные портала стокоронавирус.рф.

В то же время полностью выздоровели 69 татарстанцев. Всего с начала пандемии в республике было подтверждено 194 тыс. 744 ковид-случаев, полностью излечилось 192 тыс. 53 человека.

Всего по России число заболевших коронавирусом за день выросло на 4702. Излечились 5 тыс. 466 человек. В больницы с Covid-19 доставили 970 пациента. От инфекции, согласно официальной статистике, скончалось 42 жителя России.