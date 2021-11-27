В Татарстане еще 253 жителя заболели коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 253 новых случая коронавируса. Три человека заразились за пределами республики, все остальные случаи контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«79 человек госпитализировано, 174 получают лечение на дому», – говорится в сообщении.

В Казани заболели 82 человека, Набережных Челнах – 26. Среди районов больше всего больных зарегистрировали в Зеленодольском (14), Кукморском (12), Высокогорском (11), Буинском (10) и Дрожжановском (9).

С начала пандемии в республике выявили 37,3 тыс. Covid-случаев. Выздоровели 30,9 тыс. человек.

За последние сутки вакцинацию прошли 17,1 тыс. человек. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что от Covid-19 привили двухмилионного жителя Татарстана.