От Covid-19 привили двухмилионного жителя Татарстана

Двухмиллионный пациент привился от Covid-19 в Республике Татарстан. Юбилейным пациентом стала 78-летняя жительница Казани Галина Вакилова. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

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Женщина сделала прививку в 18-й городской поликлинике. И когда услышала, что она – двухмиллионный привитый – очень удивилась.

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«Нет, я конечно не знала, что я двухмиллионный привившийся в республике. Это, безусловно, приятно. Я вообще считаю, что Татарстан должен войти в топ регионов по числу вакцинированных», – подчеркнула Галина Вакилова.

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Женщина рассказала, что в ее семье все привиты – и сын, и внук с внучкой, и сноха.

«Внучка живет в Лондоне, звонила каждый день и повторяла – бабуля, нужно вакцинироваться!» – поделилась с журналистами пенсионерка.

Недавно женщина потеряла двух приятельниц – обе были здоровые, активные женщины, но не смогли справиться с коронавирусом. После этого Галина Васильевна решила сделать прививку. И, несмотря на несколько хронических заболеваний и перенесенную онкологию, она посоветовалась с терапевтом и отправилась на вакцинацию.

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«У нас чудесный терапевт, можно сказать – семейный доктор. Она мне сказала, что нужно обязательно сделать вакцину. И вообще, я считаю, что люди должны нести ответственность не только за себя и своих близких, но и в целом за окружающих. Только таким способом мы сможем победить коронавирус», – подчеркнула Галина Вакилова.

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После проведенной вакцинации женщину ждал небольшой сюрприз – врачи подарили ей торт.