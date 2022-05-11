В Татарстане еще 193 человека заразились Covid-19

За сутки в Татарстане подтвердилось еще 193 случая коронавирусной инфекции. В 53 из них пациентам потребовалась госпитализация. Данные на 11.00 11 мая приводит портал стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа в регионе не подтвердилось смертей от последствий вируса. 203 человека выздоровели.

В общей сложности с начала пандемии в регионе подтвердилось 146 836 случаев заболевания Covid-19, 140 869 человек поправились.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после майских праздников в России госпитализировали более 1 тыс. пациентов с коронавирусом.