После праздников в России госпитализировали более 1 тыс. пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России госпитализировали 1132 человек с Covid-19. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Общий прирост заболеваемости составил 4102 случая. Подтверждено 98 летальных исходов. Наибольшее число заражений фиксируется в Москве (217), Санкт-Петербурге (304) и в Московской области (51).

Ранее министр здравоохранения России Александр Мурашко заявил, что говорить об уходе коронавируса из Росссии еще рано. По его словам, более 100 тыс. человек все еще болеют.

«Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.