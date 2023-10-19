В Татарстане экс-депутат предстанет перед судом за хранение наркотиков

Бывший депутат Государственного совета РТ предстанет перед судом по обвинению в хранении наркотиков, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Уголовное дело в отношении Рустема Хасанова передано на рассмотрение в суд.

Напомним, что по версии следователей, мужчина приобрел в сети не менее 1,88 гр наркотического средства. 17 сентября он достал наркотик из тайника в лесном массиве на Беломорской, но, увидев стражей порядка, выбросил пакет с веществом на дорогу.

Хасанова задержали. По данному факту возбудили уголовное дело. Сегодня Государственный Совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Рустема Хасанова по его личной просьбе. Решение было принято на 48-м заседании парламента республики.