В Татарстане ЕГЭ будут сдавать более 16,5 тыс. выпускников

В Татарстане в этом году ЕГЭ будут сдавать 16 509 одиннадцатиклассников, а ОГЭ — 36 532 девятиклассника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«Лидерами по интересу со стороны абитуриентов в прошлом году стали такие направления, как „Информатика и вычислительная техника“, „Образование и педагогические науки“, „Химические технологии“, „Электро- и теплоэнергетика“, „Машиностроение“, „Управление в технических системах“, „Клиническая медицина“ и „Промышленная экология и биотехнологии“», — отметили в министерстве.

В частности, на специальности группы «Информатика и вычислительная техника» поступило 1538 человек, «Образование и педагогические науки» — 1480, «Химические технологии» — 1271 абитуриент, «Электро- и теплоэнергетика» — 1217, «Машиностроение» — 890, «Управление в технических системах» — 456 человек, «Клиническая медицина» — 442, а группы «Промышленная экология и биотехнологии» — 376 абитуриентов.

В 2022–2023 учебном году количество бюджетных мест в высшей школе Татарстана увеличится до 21 707. По России же в ближайшие два года будет открыто дополнительно порядка 45 тыс. бюджетных мест, 75% из которых будет отдано регионам. Об этом решении Президент России Владимир Путин сообщил в ходе своего нынешнего послания Федеральному Собранию. Кроме того, 10 млрд рублей будет выделено на модернизацию педагогических вузов России.