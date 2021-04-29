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Ру Тат
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29 апреля 2021  13:22

Вузы Татарстана получат более 21 тыс. бюджетных мест в 2022–2023 учебном году

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Татарстану выделили 21 707 бюджетных мест в вузах на 2022–2023 учебный год. Регион получил на 367 мест больше, чем на 2021–2022 учебный год. Результаты открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема огласило Минобрнауки России, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличилось по программам магистратуры на 250, специалитета — на 127, аспирантуры — на 80, ординатуры — на 64, а ассистентуры-стажировки — на шесть. 

Больше всего бюджетных мест выделено Казанскому федеральному университету — 5 994 (без учета филиалов), что на 346 мест больше, чем в 2021–2022 учебном году. Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ получит на 116 мест больше — 2 513 (без учета филиалов). 

Самые многочисленные по приему направления — образование и педагогика (2 583 места), информатика и вычислительная техника (1760 мест), электро- и теплоэнергетика (1440 мест), химические технологии (1330 мест) и клиническая медицина (1030 мест). 

По словам Президента Татарстана Рустама Минниханова, для республики, где системно открываются новые производства, вопрос подготовки кадров — один из приоритетных, поэтому «увеличение объемов бюджетных мест очень востребовано».

«Татарстан входит в число наиболее промышленно развитых регионов страны. У нас расположено большое количество современных предприятий. А предприятиям требуются кадры, соответствующие высоким стандартам — это владение новыми технологиями, иностранными языками», — сказал руководитель республики. 

Минниханов подчеркнул, что на ближайшие пять лет потребность в квалифицированных кадрах в Татарстане составляет более 15 тыс. человек. «У нас насчитывается 44 вуза, при этом готовят они кадры не только для республики, но и для других субъектов РФ. Мощная научная база и богатый педагогический потенциал только за последние пять лет увеличили контингент студентов из других субъектов на 15%», — заметил он.

В России на 2022–2023 год по регионам распределены 73,3% от общего объема бюджетных мест. Вузам по всей стране выделено 588 044 бюджетных места, что на 11 546 мест больше, чем в 2021–2022 учебном году. 

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что в предстоящие два года дополнительно появится 45 тыс. бюджетных мест в вузах. При этом не менее 70% выделят регионам.

бюджетные места в вузах
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