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СВО 31 июля 2025 12:04

В Татарстане начался набор на службу по контракту в подразделение БПЛА

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В Татарстане идет набор на военную службу по контракту в подразделение БПЛА для участия в специальной военной операции. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани Андрей Козлов.

«В настоящий момент идет набор в подразделение БПЛА. Это очень важное и интересное направление. В нашем Центральном военном округе сформировался полк беспилотных летательных систем. Этот полк сейчас расширяют, добавили новые вакантные должности и приглашают граждан для прохождения там военной службы», – рассказал он.

Андрей Козлов также добавил, что требования для кандидатов такие же, как и для всех желающих подписать контракт. При этом приветствуются опыт участия в боевых действиях и наличие навыков владения техникой.

#служба по контракту #военнослужащие #бпла
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