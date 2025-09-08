В Татарстане две церкви и два могильных комплекса признали объектами культурного наследия

Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Алат

Фото: tatmitropolia.ru

В Татарстане два православных храма и два могильных комплекса признаны памятниками культурного наследия регионального значения. Соответствующие приказы подписал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В частности, такой статус получила Успенская церковь в селе Алат Высокогорского района республики, находящаяся на площади между улицами Ахманова, Первомайская и Школьная.

Двухпрестольный храм построен из белого камня и кирпича. Его возвели в 1712 году на средства знаменитого казанского купца Ивана Михляева в стиле русского барокко. Затем его перестроили и расширили в 1896–1898 годах за счет казанского купца Зиновия Баженова, выходца из местных крестьян (его отец был церковным старостой). К основному объему церкви примыкают южный придел (освящен в честь святителя Николая Чудотворца) и трапезная, которая соединяет его с трехъярусной шатровой колокольней. Работы по восстановлению храма начались в 2016 году.

Храм Вознесения Господня в селе Мамонино Фото: tatmitropolia.ru

Статус объекта культурного наследия получила в Высокогорском районе и еще одна церковь, Вознесенская. Она находится в селе Мамонино по адресу: ул. Гвардейская, д. 22а.

Выдержанный в стиле барокко трехпрестольный храм был возведен в 1784 году на средства помещика Петра Татищева, известного деятеля российского масонства. Кубический основной объем церкви увенчан вальмовой крышей и завершается главкой с куполом. К нему примыкает трапезная с двумя приделами (были освящены в честь Введения Богородицы во храм и святителя Николая Чудотворца). Трехъярусная колокольня тоже увенчана вальмовой крышей и завершается главкой с куполом. Таким образом, церковь отличает симметрично-осевое композиционное построение. В советские годы она была закрыта, сейчас восстанавливается.

Оба признанных памятниками могильных комплекса расположены в Агрызском районе РТ. Один из них – могила просветителя Котдуса Абдрахманова (1882–1962) в селе Иж-Бобья, отца Героя Советского Союза, командира бронекатера в годе Великой Отечественной войны Асафа Абдрахманова. Вместе с педагогом похоронена и его дочь Суфия (1913–1944). Расположенный на мусульманском кладбище памятник представляет собой трехчастный обелиск с полукруглым завершением.

Внесен в реестр объектов культурного наследия и мемориал в честь советских воинов, умерших от ран в 1941–1945 годах в эвакогоспитале №2785. Он находится в городе Агрызе по улице Карла Маркса, на северо-восточной границе старого мусульманского кладбища. Мемориал был установлен в 1965 году. Он состоит из 35 мемориальных плит и четырехгранного бетонного обелиска высотой 5 метров, увенчанного красной пятиконечной металлической звездой.