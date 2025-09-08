В Буинске Троицкий собор и еще три объекта признаны памятниками культурного наследия

Троицкий собор в Буинске

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Буинске Троицкий собор и еще три здания признаны памятниками культурного наследия регионального значения. Соответствующие приказы подписал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Троицкий собор расположен по адресу: ул. Космовского, д. 42. Каменный храм построен по традиционной схеме «восьмерик на четверике» и выдержан в барочной стилистике. Стены восьмигранного светового барабана пронизаны большими арочными проемами. К основному объему здания примыкают два придела и высокая колокольня с четырьмя круглыми окнами-резонаторами и полукруглым куполом, увенчанным высоким шпилем.

Каменный собор на месте деревянной церкви начали возводить в XVIII веке. В 1791 году был освящен левый придел, в 1813-м – главный престол и правый придел, а в 1828-м была построена колокольня. В 1847-м храм, бывший ранее приходской церковью, получил статус собора. В советское время здание пришло в упадок, верх восьмерика был разрушен. Реставрировать храм начали в 1989-м, рассказывала ранее пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Помимо собора, объектами культурного наследия признаны здание присутственных мест 1882 года постройки (ул. Карла Маркса, 70), жилой дом помещика Авксентьева (ул. Розы Люксембург, 39) и еще один жилой дом (ул. Карла Либкнехта, 42/29). Оба последних здания были возведены в конце XIX века.

В здании присутственных мест размещались казначейство, офис полиции и архивы Буинского уезда. Фасад присутственных мест украшают ризалит в пять окон и симметричные оконные проемы. Несмотря на современные изменения интерьера, само здание остается ценным образцом провинциальной архитектуры периода Российской империи, отмечали прежде в профильном комитете.