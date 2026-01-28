В Татарстане дважды в год будут проходить Декады деятелей искусств

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 2026 года в Татарстане будут регулярно проводиться мероприятия нового проекта Минкульта республики «Декада деятелей искусств». Приуроченные к нему события будут организовываться дважды в год – в третью декаду мая и в третью декаду октября. Новую инициативу анонсировала министр культуры региона Ирада Аюпова на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам ушедшего 2025 года и планам работы в 2026-м.

«Наше культурное наследие формировали величайшие люди, и сохранение памяти и наследия творцов – наша святая обязанность. Каждая декада будет выстроена вокруг юбилеев выдающихся деятелей культуры Татарстана, чьи судьбы и творчество формируют основу культурного кода республики. Причем аудитория увидит не разрозненные имена, а целостную картину культурного поколения, где поэзия, музыка, живопись, театр переплетались в едином полотне эпохи», – рассказала Аюпова.

В текущем году, напомнила она, отмечается 150 лет со дня рождения Хади Атласи, 145 лет – Николая Фешина, 140 лет – Фатиха Амирхана, Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева, 125 лет – Хади Такташа и Кави Наджми. А также 120 лет с даты рождения Мусы Джалиля, Натана Рахлина, Александра Ключарева и Сары Садыковой, 115 лет – Назиба Жиганова и Сибгата Хакима, 105 лет – Рустема Яхина.

«В этот процесс должны быть вовлечены все учреждения культуры, особое внимание обращаю руководителей муниципального уровня. Нам нужны проекты, объединяющие отрасль», – отметила министр культуры Татарстана.