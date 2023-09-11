В Татарстане достраивается последний долгострой в ЖК «МЧС» из федерального реестра

Фото: © Фонд поддержки дольщиков РТ

В Татарстане достраивается последний долгострой из федерального реестра – паркинг ЖК «МЧС» для 181 обманутого дольщика. Все работы на объекте планируется завершить до конца текущего года. С вводом в эксплуатацию подземного паркинга Единый реестр проблемных объектов по Республике Татарстан будет закрыт, отметили в Фонде поддержки дольщиков РТ.

«До конца года мы планируем полностью завершить все работы и дольщики, годами ожидавшие купленные ими машино-места, наконец-то смогут начать ими пользоваться. С вводом в эксплуатацию подземного паркинга ЖК «МЧС» ЕРПО по Татарстану будет закрыт», – сообщил исполнительный директор фонда Иван Новиков.

Строительство паркинга, как и самого ЖК «МЧС», начинал застройщик ООО «Фон». Сам проблемный дом №1 в ЖК «МЧС», рассчитанный на 527 квартир, был достроен в апреле 2018 года. До этого поэтапно были сданы все семь жилых блоков долгостроя.

В настоящее время на подземном паркинге завершен демонтаж старых инженерных систем и дорожного покрытия. Подрядчик – группа компаний «Бриз» – выполняет работы по устройству гидроизоляции, новых полов и новой системы вентиляции, а также проводит отделочные работы внутри парковки.

Кроме восстановления прав обманутых дольщиков из федерального реестра Татарстан также оказывает поддержку дольщикам ЖК «Золотая середина», взяв на себя обязательства по строительству компенсационных домов на ул. Гареева и Аграрная, один из которых уже введен в эксплуатацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал» о том, что в Казани сдан еще один компенсационный дом для обманутых дольщиков «Золотой середины».