В Татарстане доля ампутаций конечностей у пациентов с сахарным диабетом выросла до 4,5%

В Татарстане увеличилось количество ампутаций нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом. За девять месяцев 2023 года этот показатель вырос до 4,5%. Об этом сообщила директор Территориального фонда ОМС республики Алсу Мифтахова на 48-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Сахарный диабет протекает с множеством осложнений со стороны глаз, почек и сосудов. Подтверждением тому является тенденция роста числа ампутаций нижних конечностей как одного из последствий осложненного течения этого заболевания. В 2018 году доля ампутаций составляла 3,3% от общего количества госпитализированных с сахарным диабетом», — рассказала спикер.

По словам Мифтаховой, такая статистика свидетельствует о недостаточной профилактической работе. В следующем году необходимо уделить особое внимание качеству диспансеризации людей с этим заболеванием, убеждена она.

На сегодня в Татарстане на учете по поводу сахарного диабета состоят 140 тыс. человек. Треть пациентов — лица трудоспособного возраста.

На заседании депутаты приняли в первом чтении законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Расходы бюджета на следующий год запланированы в сумме, равной доходам, — 79,6 млрд рублей. Увеличение расходов планируется по всем видам медицинской помощи.

При обсуждении проекта бюджета фонда парламентарии затронули вопрос о нехватке водителей скорой помощи. Мифтахова подтвердила, что такая проблема существует.

«Водители увольняются из-за того, что достаточно низкая заработная плата. Сегодня решается вопрос об увеличении заработной платы водителей скорой помощи. Вопрос в работе», — подчеркнула она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане повысят заработную плату водителям скорой помощи на 18,1 тыс. рублей.