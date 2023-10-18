В Татарстане повысят зарплату водителям скорой помощи на 18,1 тыс. рублей

В Татарстане повысят заработную плату водителям скорой помощи на 18,1 тыс. рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике.

«Положительное решение принято, это позволит еще на 18 150 рублей повысить зарплату водителям. Решение принято недавно, дополнительные средства будут предусмотрены и на 2024 год», — рассказала спикер.

Герасимова добавила, что раньше, в апреле этого года, было решено повысить заработную плату водителям на 4,5 тыс. рублей.

Затем Министерством здравоохранения было повторно направлено обращение в Правительство Татарстана о повышении зарплаты путем установления надбавки за вредные опасные условия труда с 10% до 120%.

Проблему низкой заработной платы водителей скорой помощи затронула председатель парламентского комитета Светлана Захарова.

«Надо только найти специалистов на такую зарплату. Все равно она будет ниже той, которая сегодня есть в крупных городах. Конечно, сохраним тех водителей, которые есть, это в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста, которых на оборонные предприятия, может быть, не совсем охотно берут. Молодежь не идет, а нагрузка на скорую помощь очень большая», — заявила она в ответ на представленную информацию.

По словам депутата, вопрос со станциями скорой медицинской помощи особенно актуален в крупных городах: Набережных Челнах, Елабуге, Казани.

«Медицинские работники есть, но стали увольняться водители, потому что уходят на предприятия, которые занимаются оборонкой, зарплата там в разы выше — до 100–120 тыс. рублей доходит. Конечно, пошло массовое увольнение водителей», — отметила она.

Например, в Набережных Челнах из 36 машин скорой выезжают только 17. Нагрузка повысилась — 25 вызовов приходится на одну бригаду, констатировала парламентарий.

«Я сделала запрос, средняя зарплата водителей в Челнах в этой сфере составляет 69 тыс. рублей», — подчеркнула Захарова.