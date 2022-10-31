news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
31 октября 2022  16:06
Наталья Рыбакова

«Долину Маняуз» и «Покш Пандо» в Татарстане объявили памятники регионального значения

news_top_970_100

«Долина Маняуз» в Азнакаевском районе и «Покш Пандо» в Лениногорском районе Татарстана объявили памятниками природы регионального значения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Площадь «Долины Маняуз» в Азнакаевском районе Татарстана составляет более 100 тыс. кв метров. Памятник природы регионального значения «Покш Пандо» в Лениногорском районе занимает около 126 тыс. кв метров.

Отметим, что «Покш Пандо» располагается около села Спиридоновка, на берегу реки Шешма. В переводе с мордовского (эрзя) – это Высокая (Большая) гора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Балтасинском районе Татарстана создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Ципьинский лес».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100