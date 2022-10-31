«Долину Маняуз» и «Покш Пандо» в Татарстане объявили памятники регионального значения

«Долина Маняуз» в Азнакаевском районе и «Покш Пандо» в Лениногорском районе Татарстана объявили памятниками природы регионального значения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Площадь «Долины Маняуз» в Азнакаевском районе Татарстана составляет более 100 тыс. кв метров. Памятник природы регионального значения «Покш Пандо» в Лениногорском районе занимает около 126 тыс. кв метров.

Отметим, что «Покш Пандо» располагается около села Спиридоновка, на берегу реки Шешма. В переводе с мордовского (эрзя) – это Высокая (Большая) гора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Балтасинском районе Татарстана создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Ципьинский лес».