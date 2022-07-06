В Татарстане создан памятник природы регионального значения «Ципьинский лес»

В Балтасинском районе Татарстана создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Ципьинский лес». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Памятник природы регионального значения площадью 118,9 га создан в целях сохранения естественных и искусственных сосновых, еловых и пихтовых насаждений, охраны растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам, статус особо охраняемой природной территории позволит эффективно реализовать задачу сохранения единого ландшафтного комплекса, как среды обитания объектов животного мира, сохранения и восстановления популяций животных.