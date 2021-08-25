В Татарстане до конца года все ФАПы будут подключены к высокоскоростному интернету

В Татарстане к концу 2021 года все фельдшерско-акушерские пункты будут подключены к высокоскоростному интернету. Об этом сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев на коллегии ведомства.

«За предыдущие два года подключен 1231 социально значимый объект. В этом году необходимо подключить еще 2347 объектов. 98% подключамых объектов находятся в сельской местности. В результате этой работы к концу 2021 года мы получим 100-процентное подключение к широкополосному интернету всех фельдшерско-акушерских пунктов республики», – рассказал докладчик.

По словам Яковлева, согласно заключенному госконтракту между Минцифрой РФ и компанией «Таттелеком» на период с 2019-го по 2021 год планируется предоставить доступ к скоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи 3578 социально значимым объектам в Татарстане.

Замминистра отметил, что в Татарстане насчитывается более 1,1 млн абонентов проводного широкополосного доступа в интернет. Их количество по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло на 3,3%.

«В республике организована работа по строительству высокоскоростных сетей связи. В этом году планируется строительство сетей в 64 населенных пунктах и жилых массивах, которые по волоконно-оптическим линиям связи будут иметь возможность подключить к интернету более 67 тыс. домохозяйств. За первое полугодие проведены работы по 23 тыс. домохозяйствам», – подчеркнул он.

В Татарстане на конец 2020 год доля домохозяйств с широкополосным доступом к интернету составила 76,7%.