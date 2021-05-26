В Татарстане до конца года планируют открыть еще пять футбольных манежей

В Татарстане до конца 2021 года планируют открыть еще пять футбольных манежей. Ранее площадку 20 на 40 метров сдали весной. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев.

«В этом году мы строим пять футбольных манежей 20 на 40 метров. Они появятся в Бугульме, Чистополе, Альметьевске, Заинске и Агрызе. Все эти проекты должны быть реализованы до конца года», – отметил Гусев.

Он назвал футбольную инфраструктуру Татарстана одной из лучших в России. На данный момент республике есть 55 полнометражных полей с искусственным покрытием, 16 стадионов с натуральным газоном, более 400 площадок 20 на 40 метров на спортивных площадках.

За прошлый год было построено 4 больших футбольных манежей 45 на 90 метров в Нижнекамске, Набережных Челнах и два в Казани.

«Сегодня есть возможность заниматься футболом на самом высоком уровне. И желающих с каждым годом все больше», – заключил Гусев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рутам Минниханов осмотрел новый футбольный манеж в Зеленодольске.