В Татарстане количество победителей и призеров всероссийских олимпиад выросло до 213

В Татарстане в этом году количество победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников увеличилось до 213 человек. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Это больше, чем в прошлом году. Это наша гордость и золотой фонд. Мы девятый год подряд занимаем третью позицию в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству олимпиадников», — рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что призеры и победители всероссийских олимпиад имеют льготы при поступлении в университеты. «Традиционно при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета вузы могут начислять баллы за ряд индивидуальных достижений поступающего. Суммарно дополнительно может быть начислено не более 10 баллов», — подчеркнул он.

Министр добавил, что в этом году первыми вузы примут олимпиадников, абитуриентов, имеющих льготы, и целевиков. Затем высшие учебные заведения зачислят абитуриентов на основные бюджетные места из конкурсного списка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 2021–2022 учебный год вузам Татарстана выделено более 20 тыс. бюджетных мест, что почти на 20% больше по сравнению с прошлым годом.