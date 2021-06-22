Вузы Татарстана в этом году получили на 20% больше бюджетных мест

На 2021 — 2022 учебный год вузам Татарстана выделено более 20 тыс. бюджетных мест. Это почти на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В том числе около 200 мест получили негосударственные вузы, — рассказал глава Минобрнауки. — В этом году произошло существенное увеличение объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета».

Хадиуллин подчеркнул, что традиционно вузами-лидерами по количеству контрольных цифр приема за счет средств федерального бюджета являются Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет и Казанский государственный энергетический университет.

«Наибольшее количество бюджетных мест приходится на инженерно-технические направления подготовки и педагогику. Это такие укрупненные группы специальностей, как образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, химические технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение», — отметил министр.

В этом году в Татарстане прием абитуриентов ведут 44 вуза и их филиала. Приемная кампания в высших учебных заведениях началась 20 июня и продлится на очную бюджетную форму обучения до 17 августа.