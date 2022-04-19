В Татарстане до 2024 года могут появиться 174 зарядных станции для электромобилей

В Татарстане к 2024 могут появиться 174 зарядных станции для электромобилей. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на заседании Правительства республики, посвященном реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2021 году и задачам на 2022 год.

«В Татарстане планируется развитие и использование электротранспортных средств. Республика вошла в число пилотных регионов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Также с использованием средств поддержки из федерального бюджета. Мы планируем обеспечить эксплуатацию к 2024 году не менее 174 зарядных станций.

По его словам, процесс внедрения зарядных станций в республике уже начался. «У нас есть смонтированные станции, а также производители республики. Со своей стороны мы будем оказывать всестороннюю поддержку», – сказал он.

На этом же заседании Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал районы за недостаточную энергоэффективность территорий. Он поручил руководителям районов разработать муниципальные программы повышения показателей в этой сфере.