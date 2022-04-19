Минниханов раскритиковал глав районов за низкую энергоэффективность территорий

В Татарстане есть большие резервы для снижения энергопотребления как в промышленности, так и в бюджетной сфере. В некоторых муниципалитетах вопросам энергосбережения уделяют недостаточно внимания, обратил внимание Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Правительства РТ.

«Оценка муниципалитетов показывает, что резервы имеются. У нас в учреждениях Актанышского района потребление по отоплению выше среднереспубликанского в полтора раза. Рыбная Слобода – отопление выше, чем по республике на 27%. Мы видим, что в этих районах оснащение приборами учета более низкое. Скорее всего, отсутствие надежного качественного учета дает такой результат. Главам необходимо проанализировать свое энергопотребление и разработать муниципальные программы энергосбережения», - поручил Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что наиболее проблемной в части энергоэффективности остается сфера ЖКХ.

«Есть примеры, когда в сетях водоснабжения теряется до 30%. В муниципалитетах следует провести обследование, установить реальный износ и состояние сетевого хозяйства. Необходимо внедрять цифровые технологии, цифровую модель инженерных сетей. Поэтому Минцифре, Минстрою, муниципалитетам просьба оперативно провести данные мероприятия», - подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана сегодня провёл заседание Правительства РТ «О ходе реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2021 году и задачах на 2022 год».