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В Татарстане продлили выплаты за привлечение контрактников
В Татарстане продлили инициативу по привлечению контрактников, которая была объявлена ДОСААФ РТ. Программа предусматривает денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей для граждан, которые успешно порекомендуют кандидатов на военную службу по контракту.
Принять участие в программе могут все желающие, достигшие совершеннолетия. С рекрутером заключается договор гражданско-правового характера. Выплата производится за каждого рекомендованного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ.
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