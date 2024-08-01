В Татарстане продлили выплаты за привлечение контрактников

В Татарстане продлили инициативу по привлечению контрактников, которая была объявлена ДОСААФ РТ. Программа предусматривает денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей для граждан, которые успешно порекомендуют кандидатов на военную службу по контракту.

Принять участие в программе могут все желающие, достигшие совершеннолетия. С рекрутером заключается договор гражданско-правового характера. Выплата производится за каждого рекомендованного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ.