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СВО 1 августа 2024 11:00

В Татарстане продлили выплаты за привлечение контрактников

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В Татарстане продлили инициативу по привлечению контрактников, которая была объявлена ДОСААФ РТ. Программа предусматривает денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей для граждан, которые успешно порекомендуют кандидатов на военную службу по контракту.

Принять участие в программе могут все желающие, достигшие совершеннолетия. С рекрутером заключается договор гражданско-правового характера. Выплата производится за каждого рекомендованного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ.

Дополнительная информация на сайте heroes-tatarstan.ru и по телефону +7 965 589-74-83.
#выплаты #служба по контракту
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