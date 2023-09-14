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В Татарстане днем воздух прогреется до +23 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается теплая погода с переменной облачностью и малым количеством осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Днем столбик термометра будет показывать от +18 до +23 градусов. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
Установившаяся ранее достаточно теплая погода сохранится вплоть до конца недели. Ранее сообщалось, что, согласно месячному прогнозу Гидрометцентра РТ, сентябрь в этом году выдастся более сухим и теплым, чем обычно. Во второй декаде первого осенного месяца средняя температура воздуха окажется на один градус выше климатической нормы.
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