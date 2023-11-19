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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане днем ожидается до 7 градусов мороза без осадков
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Сегодня, 19 ноября, в Татарстане благодаря антициклону ожидается сухая и холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с, отмечают синоптики.
В светлое время суток воздух прогреется до -2, -7 градусов с ночных -7, -12 (в Казани — до 3–5 градусов ниже нуля).
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