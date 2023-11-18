Выходные в Татарстане начнутся со снега и минусовых температур

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18 ноября в Татарстане ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем вероятность осадков снизится, скорость ветра не превысит 5-10 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от -4 до -9 градусов, а днем не преодолеют отметки в 0 градусов: от -1 до -6. Прогнозируется гололедица.