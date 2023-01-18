В Татарстане днем ожидается до 6 градусов мороза

Завтра, 19 января, в Татарстане продолжится постепенное повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Как ночью, так и днем существенные осадки маловероятны. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер. На дорогах опять образуется гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по региону составит от 12 до 17, а местами на юге и востоке — и до 22 градусов мороза (в Казани — от -12 до -14 градусов). В дневные — воздух прогреется до -6, -11 градусов (в столице РТ — до -7, -9 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным метеорологов к концу недели в Татарстане может потеплеть до 2 градусов ниже нуля.