В Татарстане днем ожидается до 12 градусов мороза, осадки маловероятны

Сегодня, 21 февраля, в Татарстане благодаря воздействию антициклона установится морозная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Осадки маловероятны. Утром, включая Казань, кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В светлое время суток после ночных морозов (до -26 градусов при прояснениях) воздух прогреется до -7, -12 градусов (в Казани – до -7, -9 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидаются аномальные морозы – на 3–6 градусов ниже нормы.