В Татарстане для участия в праймериз «Единой России» зарегистрировано 343 человека

В Татарстане для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировано 343 человека. Список кандидатов сегодня утвердил оргкомитет Татарстанского регионального отделения партии, сообщается на сайте ТРО ВПП «Единая Россия».

Всего было подано 361 заявление на участие в праймериз, зарегистрировано 343 заявки, в том числе 9 от участников спецоперации. Сегодня оргкомитет исключил 19 человек — в основном по причине нарушения положения (не были предоставлены необходимые документы). Пять человек взяли самоотвод. С 15 апреля начата регистрация избирателей на сайте PG.ER.RU.

«В электронном голосовании могут принять участие все желающие жители Татарстана, выбрав кандидата, которому они доверяют», — отмечала председатель оргкомитета Татарстанского реготделения партии по проведению предварительного голосования, секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина.

На сегодня зарегистрировались 118 тыс. избирателей. Электронное голосование пройдет с 20 по 26 мая, 29 мая запланировано подведение итогов предварительного голосования «Единой России». Кандидаты, прошедшие отбор, смогут выдвинуться от «Единой России» на выборы в Госсовет седьмого созыва, которые состоятся осенью этого года.