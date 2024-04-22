На праймериз «Единой России» в РТ заявилось более 200 кандидатов, из них 20% – молодежь

Фото: пресс-служба ГС РТ

На участие в предварительном голосовании «Единой России» в Татарстане заявилось уже более 200 человек, из них около 40, или 20%, – молодые кандидаты. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин на встрече с представителями активной молодежи, будущими политиками.

«Рад видеть столько молодых воодушевленных лиц, готовых менять жизнь страны и нашей республики к лучшему. Все вы проявили активную гражданскую позицию, изъявив желание принять участие в предварительном голосовании партии. Такое неравнодушное отношение к судьбе республики, наличие своего взгляда на решение имеющихся проблем показывает, что наша молодежь не аполитична. Более того, готова продемонстрировать свои способности, знания», – сказал глава парламента.

Мухаметшин напомнил, что «Единая Россия» – первая партия, внедрившая в отечественную политическую практику проведение предварительного голосования. В целом эта процедура используется и для того, чтобы пообщаться с избирателями задолго до начала официальной избирательной кампании, уточнил он.

«Чтобы люди имели достаточное количество времени для ознакомления с программами кандидатов, их биографиями, достижениями. И, в конечном счете, могли сделать осознанный выбор. Ни одна другая политическая партия не проводит такие предварительные голосования», – добавил секретарь регионального отделения партии.

По его словам, праймериз – это еще и возможность формировать кадровый резерв партии. На это направлены также партийные проекты «ПолитЗавод», «ПолитСтарт» как площадки для приобретения и развития новых навыков, понимания актуальной повестки того, как работать с вопросами, волнующими избирателей.

Председатель Госсовета пояснил, что предварительное голосование способствует укреплению демократических механизмов, повышению внутрипартийной конкуренции и, как следствие, отбору наиболее достойных кандидатур в кандидаты на выборы. В этой процедуре нашли поддержку и участники СВО.

Глава парламента подчеркнул, что единороссы уже не первый созыв Госсовета показывают хорошие результаты.

«Значит, люди нам доверяют, ощущают поддержку, видят результаты реальных дел, исполнение наказов и предвыборных обещаний. Более 80% наказов шестому созыву парламента исполнены. Это достаточно высокий показатель. Избиратели готовы голосовать за эффективно работающую власть, которая слушает и слышит людей. К этому мы и стремимся», – констатировал он.

Мухаметшин отметил, что с каждыми выборами предварительное голосование совершенствуется, становится прозрачнее, надежнее. «Но легче не становится. Предварительно рейтингуя своих кандидатов, мы берем большую ответственность, поэтому и ваше участие в этом процессе агитацией среди молодежи, думаю, играет важную роль», – обратился он к активистам.

При этом спикер попросил обратить внимание на то, что «западные недоброжелатели будут усиливать деструктивное информационное воздействие, в том числе и в преддверии выборов». «Прошу полагаться на проверенную информацию. По возможности помогайте своим избирателям разобраться в сложном противоречивом медиапотоке», – заявил он.

В Татарстане 26 марта стартовало предварительное голосование «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственного Совета РТ седьмого созыва. Выборы в парламент республики состоятся в сентябре этого года. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам и столько же по одномандатным избирательным округам.

В единый день голосования, в сентябре, в 40 субъектах РФ состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тыс. мандатов.

Во встрече приняли участие молодые кандидаты предварительного голосования «Единой России» из районов, участники проекта «ПолитСтарт», а также актив «Молодой Гвардии Единой России» – всего сто человек со всей республики.