В Татарстане для трассы М12 построят мост через Волгу длиной более 3 километров

Визуализация моста через Волгу

Фото: госкомпания «Автодор»

В Татарстане для скоростной трассы М12 построят мост через Волгу длиной 3362 метра, который станет самым крупным инженерным сооружением на этой магистрали. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».

Фото: © госкомпания «Автодор»

Первый блок металлоконструкций пролетного строения уже доставлен к месту возведения моста. Блок изготовлен на заводе «Курганстальмост», он весит 26 тонн. При этом общая масса сооружения составит около 45 тыс. тонн.

Для обеспечения прохода судов по Волге предусмотрены два судовых хода — основной и вспомогательный. Основной ход расположен в двух судоходных пролетах с подмостовыми габаритами не менее 140 на 17 метров каждый. Подмостовые габариты двух пролетов вспомогательного хода будут меньше — 80 на 10,5 метра каждый, отмечают в пресс-службе.

Фото: © госкомпания «Автодор»

«Для сооружения моста <…> планируется надвижка пролетных строений, собранных на правом и левом берегах реки — одновременно, навстречу друг другу», — уточняют в госкомпании.

Это позволит сохранить судоходство по Волге на время всего срока строительства и возвести мост за 32 месяца. На сегодняшний день в строительстве уже задействованы в общей сложности 1040 работников.

Фото: © госкомпания «Автодор»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трасса М12 вошла в шорт-лист претендентов на средства Фонда национального благосостояния. По имеющимся оценкам, реализация проекта позволит увеличить темпы роста ВВП на 0,3–0,5 процентных пункта в год.

Трасса М12 Москва — Казань — Екатеринбург строится в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития.