Трасса М12 вошла в шорт-лист претендентов на средства ФНБ

Строительство скоростной трассы М12 вошло в приоритетный список проектов, которые могут получить финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, пишет газета «Ведомости».

По словам замминистра, в предварительный список инициатив, которые могут претендовать на инвестиции из средств ФНБ, вошли 32 проекта, но «реально в детальной проработке» находятся 11 из них, включая и скоростную трассу Москва — Казань.

Строительство магистрали обойдется в более чем 600 млрд рублей, причем средства ФНБ составят не более 150 млрд, уточнил замглавы Минэкономразвития. По имеющимся оценкам, реализация проекта позволит увеличить темпы роста ВВП на 0,3–0,5 процентных пункта в год, добавил он.

К 2030 году суммарный годовой пассажиропоток автодороги должен составить 11,3 млн человек, а грузопоток — 18 млн тонн. В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М12 до Екатеринбурга. Ее должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, средства из ФНБ могут начать поступать уже в этом году.

Остальные десять проектов Торосов конкретизировать не стал, однако среди них есть и еще один проект госкорпорации «Автодор» по строительству автодорог в рамках создания транспортного коридора Европа — Западный Китай для обеспечения скоростного сообщения. Всего с 2021 по 2024 год из ФНБ в них предполагается вложить 1,6 трлн рублей, тогда как их суммарная стоимость с учетом частных инвестиций оценивается в 9 трлн.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что направить средства на реализацию проекта скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург из ФНБ поручил Президент России. Правительство РФ уже выделило почти 43 млрд рублей на строительство трассы М12.