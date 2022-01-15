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Ру Тат
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Общество
15 января 2022  12:41

Минниханов: В Татарстане для традиционных крещенских купаний создадут все условия

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В Татарстане создадут все условия для традиционных массовых крещенских купаний. Соответствующее поручение дал сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в республиканском Доме правительства. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что купание в открытых водоемах проводится традиционно в течение трех дней, и 19 января православные отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Важно предпринять все необходимое для организации купелей и проследить за соблюдением всех мер безопасности. 

«Всем желающим окунуться в прорубь в эти дни должно быть удобно, а главное — безопасно», – подчеркнул он

Глава республики напомнил, что крещенские купания в Татарстане всегда организуются на достойном уровне.

 

#крещение господне #Рустам Минниханов
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