В Татарстане для сельскохозяйственной микропереписи необходимо более 800 переписчиков

В Татарстане для проведения сельскохозяйственной микропереписи необходимо более 800 переписчиков. Об этом сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина на заседании Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в ПФО.

«В настоящее время Татарстанстат вступил в активную фазу подготовки к сельскохозяйственной микропереписи, которая пройдет 1 — 30 августа, — рассказала докладчик. — Продолжается работа по подбору и обучению переписного персонала. Всего необходимо 880 переписчиков и 147 инструкторов полевого уровня».

По словам Гатауллиной, в Татарстане микропереписи подлежат 612 сельскохозяйственных организаций, 2576 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1387 некоммерческих товариществ, 421,2 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств в сельских населенных пунктах.

«Так же, как и перепись населения, сельскохозяйственная перепись пройдет на новом технологическом уровне с использованием планшетных компьютеров. Сельхозпроизводители смогут ответить на вопросы переписного листа через систему Web-сбора сайта Росстата», — отметила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане во Всероссийской переписи населения планируют задействовать 650 волонтеров.