Провести Всероссийскую перепись населения в Татарстане помогут 650 волонтеров

В Татарстане во Всероссийской переписи населения планируют задействовать 650 волонтеров. Об этом сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина на заседании Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в ПФО.

«С Министерством по делам молодежи Татарстана создается волонтерский корпус — „Волонтеры переписи“. Их численность составит 650 человек», — рассказала докладчик.

По словам Гатауллиной, подготовлен организационный план, в который включены более 613 тыс. домов, или около 2 млн помещений. «В переписи будут задействованы более 11 тыс. человек, — отметила она. — Росгвардия будет обеспечивать охрану помещений для нужд переписи».

Всего в республике будут работать 8315 переписчиков. Уже создан 15-процентный резерв по всем категориям персонала. Подготовлен картографический материал, в том числе в цифровом формате.

Кроме того, сформировано 7128 счетных участков и 1185 — переписных, а также 1187 стационарных участков.

«В настоящее время осуществляется актуализация адресов помещений для размещения переписных или стационарных участков, помещений для хранения документов переписи, список персонала и дальнейшая подготовка планшетных компьютеров для работы переписчиков», — подчеркнула руководитель Татарстанстата.

Проведение Всероссийской переписи населения планируется в октябре этого года.