В Госдуму вносят проект закона о полном запрете торговли вейпами

В Госдуму внесли проект закона о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в России. Об этом сообщил один из авторов документа Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

«Сегодня вносим в Госдуму совместный межфракционный законопроект, предусматривающий тотальный запрет вейпов», - написал парламентарий в посте.

Согласно опубликованному документу, запрет касается розничной торговли никотином, в том числе полученным путем синтеза или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащие и безникотиновые жидкости и устройства для их доставки.

Нилов назвал вейпы «относительно новомодным злом», которое уже успело глубоко проникнуть в российское общество. На сегодняшний день, по его мнению, вейпы постепенно обретают форму некой отдельной субкультуры. И все благодаря тому, что это устройство преподносят как «безопасную альтернативу табаку».

Однако депутат утверждает, что подобная «альтернатива» совсем небезопасная.

«Сегодня Всемирный день борьбы с курением, и вопросами противостояния этой не менее пагубной привычке мы занимаемся с самого начала - не нарушая при этом прав курильщиков. Но это давняя тема, а вот Дня борьбы с вейпами нет», - пишет он, подчеркнув, что этого дня и не должно быть.

Нилов полагает, что только полный запрет в России этой «завезённой дряни» поможет сохранить здоровье и судьбы молодого поколения россиян. Закон должен вступить в силу через три месяца со дня его официального опубликования.