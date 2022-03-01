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Здоровье
1 марта 2022  14:00
Эвелина Киселёва

В Татарстане детей лечат в семи Covid-отделениях

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Детям с коронавирусной инфекцией оказывают помощь в семи временных инфекционных госпиталях в больницах Татарстана. Об этом в прямом эфире аккаунта общественной приемной «Единой России» рассказал главный врач ДРКБ, депутат Государственного совета РТ Айрат Зиатдинов.

«В настоящее время в республике функционирует семь ВИГов, развернутых на базе медицинских организаций, для оказания медицинской помощи детскому населению с Covid-19», – отметил спикер.

Главный врач добавил, что вакцинация подростков с 12 до 17 лет в республике продолжается. Сейчас привившиеся первым компонентом начинают получать вторую дозу «Спутника М».

Айрат Зиатдинов добавил, что в республике ждут второе поступление вакцины.

Напомним, что первый транш детской вакцины против коронавируса составил 2880 доз.

#коронавирус #дети
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