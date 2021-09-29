Рустем Камалов: Татарстан активно работает по регулированию вредных выбросов в воздух

Татарстан планомерно переходит к «зеленой» экономике, заявил руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов. По его словам, в республике многое делается в области охраны окружающей среды.

«Например, в 2013 году „Нэфис Косметикс“ решил проблемы неприятного запаха, который досаждал казанцам более полутора веков, — рассказал эксперт. — А осенью 2018 года казанский МУП „Водоканал“ накрыл очистные сооружения защитными колпаками. Также при реконструкции биологических очистных сооружений Нижнекамска были модернизированы и построены новые здания и сооружения, среди которых — приемная камера, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом и песколовки».

Камалов напомнил, что в Татарстане ведется активная работа по регулированию выбросов. Например, создана «Экологическая карта Республики Татарстан», на которую могут быть выведены данные мониторинга состояния воздуха в населенных пунктах. Также в республике применяется такой инструмент регулирования выбросов, как сводные расчеты для крупных городов. Благодаря обобщению данных о всех источниках загрязнений, можно обнаружить основных загрязнителей и получить сведения о превышениях на постах наблюдений.

«По итогам 2020 года повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечается только в Казани, — пояснил Камалов. — При этом в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Зеленодольске качество атмосферного воздуха соответствует экологическим нормативам».

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