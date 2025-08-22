В Татарстане число возвратов детей из замещающих семей выросло почти на 20%

В Татарстане за последние три года количество возвратов детей из замещающих семей выросло почти на 20%. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

«Это указывает на проблемы в подготовке приемных родителей, а также на сложности адаптации детей. Ответом на это служит развитие системы подготовки и сопровождения таких семей», – сказал глава Минобрнауки.

При этом Хадиуллин отметил, что Татарстан достиг заметных успехов в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, в республике действует система семейных форм устройства, включающая опеку, приемные семьи и усыновление. И на начало этого года свыше 90% таких детей воспитываются в замещающих семьях.

«Однако мы сталкиваемся и с рядом серьезных вызовов. В первую очередь, остается значительным число детей, нуждающихся в семейном устройстве, причем большинство из них подростки, дети с инвалидностью или родные братья и сестры, для которых найти семью особенно трудно», – подчеркнул министр.

Еще одна проблема, как заметил Хадиуллин, касается обеспечения жильем детей-сирот.

«Очередь ежегодно увеличивается, и уже более 4 тыс. сирот из числа выпускников ожидают положенного им по закону жилья. Решение этой задачи возможно только при тесной межведомственной работе всех заинтересованных органов власти и структур», – заключил он.