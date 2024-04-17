В Татарстане число микрозаймов выросло до 85 тыс. в марте

В Татарстане зафиксирован рост выдачи микрозаймов в марте 2024 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«По сравнению с предыдущим месяцем самый существенный рост выдачи микрозаймов в марте 2024 года в регионах РФ был зафиксирован в Республике Саха (Якутия) (+3,5%), Приморском крае (+3,3%), Омской (+3,0%) и Оренбургской (+2,5%) областях, а также в Республике Татарстан (+2,1%)», – подсчитали аналитики.

Так, в феврале в Татарстане выдали 83,5 тыс. микрокредитов, а в марте – 85,3 тыс.

Всего же в России за прошлый месяц число микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. рублей) составило 2,97 млн.

Эксперты НБКИ отмечают, что по сравнению с концом 2023 года идет стабилизация выдачи микрозаймов. Это стало возможно благодаря действиям регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, ряд мер привел к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в число регионов — лидеров по числу выданных в марте автокредитов.