Татарстан вошел в число регионов — лидеров по числу выданных в марте автокредитов

Татарстан вошел в топ-5 регионов – лидеров по числу выданных в марте кредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Такие данные «Татар-информу» предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в марте 2024 года было выдано в Москве (более 9,3 тыс. автокредитов), Московской области (почти 8,7 тыс.), Республике Татарстан (свыше 7,8 тыс.), Краснодарском крае (6,6 тыс.) и Санкт-Петербурге (почти 6,5 тыс.)», – подсчитали в НБКИ.

Аналитики сообщили, что в принципе март стал рекордным по числу выданных в марте автокредитов по стране –154,5 тыс.сделок за прошлый месяц. Объемы выданных автокредитов тоже серьезно выросли – до 221,6 млрд рублей. В феврале 2024 года этот показатель был на уровне 163 млрд рублей.

«На рекордный рост выдачи автокредитов в прошлом месяце повлияло несколько факторов. Во-первых, это изменение с 1 апреля порядка начисления утилизационного сбора, которое, по мнению многих покупателей, может привести к росту цен на автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые старались сократить затоваренность собственных складов», – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.