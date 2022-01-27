В Татарстане четыре школы закрыты из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане четыре школы полностью закрыты на разобщение из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На разобщение выведены классы в 120 школах. Четыре школы полностью закрыты на разобщение с целью избежания большого количества заболевших. В частности, закрыты школа в Мензелинском районе, две школы в Лаишевском и одна в Заинском районах», — отметили в министерстве.

Если в школе или классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ, то они отправляются на разобщение, а для здоровых детей организуется повторение изученного материала. Решение о форме организации учебного процесса принимают директора школ и муниципальные органы управления образованием.

В республике 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня утренний фильтр не прошли 884 ученика, начиная c 1 сентября прошлого года – 36 920 учащихся.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что масштабного перехода школ на дистанционное обучение в Татарстане не планируется.