Минобрнауки РТ: Масштабного перехода школ на дистанционное обучение не планируется

Масштабного перехода школ на дистанционное обучение в Татарстане не планируется. На разобщении находятся классы в 47 школах, но полностью закрытых образовательных учреждений в республике нет, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Много вопросов поступает от родителей о переходе на формат дистанционного обучения, – отметили в министерстве. – На сегодня используется точечный индивидуальный подход в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином учреждении».

По данным на 25 января, в Татарстане более 466 тыс. школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня его не прошли 1 027 обучающихся, начиная c 1 сентября 2021 года — 35 017.

В ведомстве напомнили, что если в школе или классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ, то они отправляются на разобщение, а для здоровых детей организуется повторение изученного материала. Решение о форме организации учебного процесса принимают директора школ и муниципальные органы управления образованием.

«Разобщение детей на 7–10 дней позволяет своевременно прервать цепочку передачи вирусов в организованном коллективе и избежать большого количества заболевших. Дети, находящиеся на разобщении, не должны контактировать между собой и посещать общественные места», – уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан поступила первая партия «Спутник М» для вакцинации от Covid-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививку делают только с письменного согласия родителей.