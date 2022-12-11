news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
11 декабря 2022  11:33

Четвертый день подряд в Татарстане растет заболеваемость коронавирусом

news_top_970_100

За последние сутки еще 100 татарстанцев заразились коронавирусом. Суточный прирост растет четвертый день подряд, таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 21 жителю республики. Еще 68 человек были выписаны по выздоровлении. 

Всего с начала пандемии в РТ выявили 191 451 ковид-случай, 188 333 человека выздоровели, жертвами стали 2 007.

О росте вирусных инфекций накануне на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что рост заболеваемости Covid-19 за неделю составил 14%.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100