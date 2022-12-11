Четвертый день подряд в Татарстане растет заболеваемость коронавирусом

За последние сутки еще 100 татарстанцев заразились коронавирусом. Суточный прирост растет четвертый день подряд, таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 21 жителю республики. Еще 68 человек были выписаны по выздоровлении.

Всего с начала пандемии в РТ выявили 191 451 ковид-случай, 188 333 человека выздоровели, жертвами стали 2 007.

О росте вирусных инфекций накануне на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал, что рост заболеваемости Covid-19 за неделю составил 14%.