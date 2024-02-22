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В Татарстане через конкурсы и премии поддержку получили 577 молодых ученых
В Татарстане в прошлом году через конкурсы и премии поддержку получили 577 молодых ученых. Об этом сообщила заведующая сектором регулирования деятельности научных учреждений Минобрнауки РТ Наиля Тимургалиева в Общественной палате РТ.
«Для поддержки и стимулирования молодых ученых в прошлом году было организовано несколько конкурсных процедур», – рассказала спикер на общественных обсуждениях результатов реализации публично сформированных целей и задач Минобрнауки РТ за 2023 год.
В частности, были выданы 20 научных грантов и 12 премий республики, три государственные премии имени Алемасова среди молодых ученых в области инженерных наук, 30 стипендий Академии наук РТ, 70 специальных государственных стипендий РТ. Кроме того, в конкурсе «Студенческий стартап» 442 татарстанца выиграли гранты на 1 млн рублей.
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