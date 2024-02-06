В Татарстане 442 участника конкурса «Студенческий стартап» стали миллионерами

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В конкурсе «Студенческий стартап» татарстанцы завоевали 442 гранта – это первое место среди регионов России. Размер каждого гранта составляет 1 млн рублей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Получается, у нас 442 миллионера среди студентов. Они свои научные проекты будут внедрять, сейчас такая работа ведется. Думаю, через год, два или через пять лет мы сможем конкретно сказать, какие результаты имеем. Самое главное – интерес у молодежи к таким проектам есть. Уверен, что стартапов будет гораздо больше», – сказал глава Минобрнауки.

В Татарстане реализуется федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». По нему в Казанском федеральном университете создана стартап-студия.

«Этот объект предназначен для комплексной поддержки и сопровождения стартапов. Ежегодно партнеры вкладывают в ее развитие более 300 млн рублей в совокупности. Еще одно мероприятие этого проекта – конкурс “Студенческий стартап”», – отметил Хадиуллин.

Помощник Раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов добавил, что «Студенческий стартап» – это новая возможность для молодежи попробовать себя в технологическом предпринимательстве, поверить в свои силы.

«Когда они дорастут до своего первого миллиарда? Миллиард в малом бизнесе – это уже компания-единорог. То есть когда они станут единорогами? Ответ простой. Этому проекту меньше двух лет. Раньше чем через 10 лет точно мы никого не увидим, иллюзий строить не надо, это мировой опыт», – заявил он.

Он также подчеркнул, что главная цель стартапа – вовлечь молодежь.

«Когда мы, например, массово развиваем “Золотую шайбу”, мы же не говорим: “Когда они станут чемпионами НХЛ, в КХЛ будут играть…” Нет такой задачи, задача — вовлечь наших детей. “Студенческий стартап” решает ровно такую же задачу на этой поляне. Но среди них есть будущие единороги, несомненно. Но для этого придется подождать лет 10−15», – продолжил Гильмутдинов.

На конкурс «Студенческий стартап» могут подать заявки учащиеся вузов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. Они должны разработать новый товар, изделие, технологию или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации.

Для этого участники должны выбрать любое из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии сбережения здоровья, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Стартап студента обязательно должен содержать его собственный интеллектуальный вклад. Проект можно реализовывать как одному, так и в команде. Учащийся вуза, получивший грант, должен будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.