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Определена возможность семей Казани сменить «однушку» на частный дом без доплат
В Казани около 31% частных домов продается в бюджете 7,4 млн рублей, то есть по цене однокомнатной квартиры с учетом добавления маткапитала.
Уточняется, что при подсчетах аналитики учитывали среднюю стоимость «однушки» на «вторичке» и добавляли к этой сумме размер маткапитала на первого ребенка (630,3 тыс. рублей). На итоговый бюджет искали и считали количество доступных частных домов, пишет РБК со ссылкой на экспертов отрасли.
Самая большая доля предложений домов в бюджете «однушка + маткапитал» - в Омске (56% за 4,5 млн рублей). Далее идет Новосибирск (50% за 5 млн) и Волгоград (45% за 4,4 млн). В Красноярске и Челябинске таких объявлений - 43%.
В Воронеже предложений домов в таком бюджете - 40%, в Екатеринбурге - 37%, в Краснодаре – 30%, а в Уфе - 28%.
Если же москвичи захотят продать свою однокомнатную квартиру, добавить маткапитал и купить частный дом, то им на выбор представят 15% от всех предложений на рынке, а петербуржцам – 24%.
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