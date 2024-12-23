В Татарстане было собрано менее 4 млн тонн зерна в 2024 году

За 2024 год Татарстан произвел около 3,8 млн тонн зерна, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин на пресс-конференции «Татар-информа». Ранее ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» прогнозировал не менее 4 млн тонн зерновых культур.

Масличных культур было собрано 813 тыс. тонн, сахарной свеклы — 2,4 млн тонн, картофеля и овощей — 1,2 млн тонн.

Ежегодным ориентиром спикер назвал цифру 4,3 млн тонн зерна. Сама республика потребляет около 3,3 млн тонн.

Выросло сумма активных температур — свыше 2 тыс. градусов, при средних значениях 1600-1800 градусов.

Согласно отчету Минсельхоза РТ, в этом году отдельные районы Татарстана столкнулись с майскими заморозками. Август для 29 районов республики столкнулся с сильным увлажнением почвы.

«Естественно, при этом мы потеряли порядка 10% валового сбора урожая, но в то же время это очень позитивно сказалось на формировании сахарной свеклы, картофеля и других овощей, потому что как раз в этот период у них идет формирование корнеплода», — добавил Яшин.

Посевная площадь в этом году оказалась ниже площадей прошлого года. По словам Яшина, это связано с упущением сроков сева в весенний период.