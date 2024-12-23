Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане было собрано менее 4 млн тонн зерна в 2024 году
За 2024 год Татарстан произвел около 3,8 млн тонн зерна, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин на пресс-конференции «Татар-информа». Ранее ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» прогнозировал не менее 4 млн тонн зерновых культур.
Масличных культур было собрано 813 тыс. тонн, сахарной свеклы — 2,4 млн тонн, картофеля и овощей — 1,2 млн тонн.
Ежегодным ориентиром спикер назвал цифру 4,3 млн тонн зерна. Сама республика потребляет около 3,3 млн тонн.
Выросло сумма активных температур — свыше 2 тыс. градусов, при средних значениях 1600-1800 градусов.
Согласно отчету Минсельхоза РТ, в этом году отдельные районы Татарстана столкнулись с майскими заморозками. Август для 29 районов республики столкнулся с сильным увлажнением почвы.
«Естественно, при этом мы потеряли порядка 10% валового сбора урожая, но в то же время это очень позитивно сказалось на формировании сахарной свеклы, картофеля и других овощей, потому что как раз в этот период у них идет формирование корнеплода», — добавил Яшин.
Посевная площадь в этом году оказалась ниже площадей прошлого года. По словам Яшина, это связано с упущением сроков сева в весенний период.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»